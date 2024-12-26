Лукашенко назвал Путина своим старшим братом 12 26.12.2024, 19:13

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Диктатор публично признался в своей несамостоятельности и полной зависимости от Кремля.

Александр Лукашенко поделился тематикой личного разговора с диктатором России Владимиром Путиным на саммите СНГ. Об этом он заявил белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Когда старший брат с младшим встречается... тематика слишком обширная, поэтому говорили обо всем. И о личном, и государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных», — рассказал Лукашенко.

Лукашенко регулярно называет Путина своим старшим братом.

За несколько дней до выборов в 2020-м году Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона также назвал Путина своим старшим братом.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат. <...> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», - сказал Лукашенко.

В 2022-м году журналист издания «Коммерсантъ» Дмитрий Колесников хотел узнать у белорусского диктатора, как он оценивает возможность уйти со своего поста по результатам возможных президентских «выборов» в Беларуси. В ответ на это Лукашенко заметил, что ему необходимо посоветоваться со старшим братом (Владимиром Путиным).

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