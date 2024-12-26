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Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларов

  • 26.12.2024, 19:28
  • 1,048
Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларов

Они стали жертвами мошенников.

В Китае несколько человек, принявших участие в испытаниях на «самодисциплину» в надежде выиграть до 1 млн юаней ($140 тыс.), стали жертвами мошенников и потеряли свои деньги, сообщает Reuters.

Испытания организованы по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В отличие от популярной антиутопии, участники не рискуют жизнью, но им нужно сделать взнос в размере нескольких сотен долларов, чтобы вступить в игру. Людям обещают вознаграждение в обмен на то, что они несколько дней проведут в изоляции, в закрытой комнате под наблюдением видеокамер.

В игре есть множество правил, в частности, запрещено курить, пить алкоголь, пользоваться электронными устройствами или общаться с кем-то за пределами комнаты. За нарушение участники вылетают, часто это происходит в первый же день. При этом вложенные деньги им не возвращают.

Один из игроков по фамилии Сан заплатил 5,4 тыс. юаней ($740), он намеревался пробыть в комнате 30 дней и заработать 250 тыс. юаней (около $34,2 тыс.). Однако уже на третий день организаторы заявили, что мужчина нарушил правила, прикрыв лицо подушкой (по правилам, лицо нельзя скрывать более чем на три секунды). Сан обратился в суд в восточной провинции Шаньдун. Инстанция пришла к выводу, что условия игры несправедливы, и обязала вернуть мужчине деньги.

Реклама игры часто появляется в китайской соцсети Doyun, в этом году ее популярность в стране выросла на фоне замедления экономики, отмечает Reuters. Также в интернете распространяется реклама услуг «долговых посредников», которые обещают людям помочь с погашением займов. Национальное управление финансового регулирования Китая предупредило граждан о «сомнительных условиях» таких посредников.

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