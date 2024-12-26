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В Новый год белорусы трудятся больше других на постсоветском пространстве

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  • 26.12.2024, 19:41
В Новый год белорусы трудятся больше других на постсоветском пространстве

У белорусов нет длинных каникул на Новый год.

Большинство жителей Беларуси хотят провести новогодние праздники дома.

Такими планами поделились 60% белорусов, которые участвовали в опросе Wildberries.

Спросили об этом и жителей России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении и Грузии. Там процент желающих остаться дома примерно такой же. Ниже всего он у России – 55%.

Саму новогоднюю ночь большинство также проведет дома или в гостях. Только 1–2% опрошенных будут находиться в дороге или за границей.

На работе послушают бой курантов 3–4%. И больше всего тех, кому придется трудиться в ночь на 1 января, оказалось в Беларуси – 16%. Это связывают с особенностями производственного календаря в стране.

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