Соболенко приехала в любимую страну и обозначила цели на 2025 год 2 26.12.2024, 19:58

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Арина Соболенко

Первая ракетка мира разместилась в Брисбене.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко разместилась в Брисбене перед стартом сезона-2025.

Белоруска начнет путь на соревнованиях WTA 500. А следом она будет защищать чемпионский титул на Australian Open – первом турнире Большого шлема в 2025 году.

Арина призналась, что чувствует силы для хорошего старта нового сезона, а Брисбен вызывает исключительно приятные воспоминания.

«Люблю Австралию и всегда приезжаю сюда с желанием победить. Здесь невероятные болельщики, которые искренне любят теннис, и их поддержка ощущается на корте, что мне очень нравится», – сказала Соболенко.

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