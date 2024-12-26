Соболенко приехала в любимую страну и обозначила цели на 2025 год

Соболенко приехала в любимую страну и обозначила цели на 2025 год2
- 26.12.2024, 19:58
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Первая ракетка мира разместилась в Брисбене.
Первая ракетка планеты Арина Соболенко разместилась в Брисбене перед стартом сезона-2025.
Белоруска начнет путь на соревнованиях WTA 500. А следом она будет защищать чемпионский титул на Australian Open – первом турнире Большого шлема в 2025 году.
Арина призналась, что чувствует силы для хорошего старта нового сезона, а Брисбен вызывает исключительно приятные воспоминания.
«Люблю Австралию и всегда приезжаю сюда с желанием победить. Здесь невероятные болельщики, которые искренне любят теннис, и их поддержка ощущается на корте, что мне очень нравится», – сказала Соболенко.