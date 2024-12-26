ВСУ поразили российский «Тор-М2» в Запорожской области
- 26.12.2024, 20:01
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Украинские военные поразили вражеский ЗРК «Тор-М2». Это произошло в Запорожской области.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем.
По данным Сил беспилотных систем, вражеское оружие поразили операторы 412-го полка «NEMESIS». Это произошло недалеко от населенного пункта Зеленополь.
Вследствие критических повреждений комплекс стал непригодным для применения. Стоимость нового ЗРК составляет около 25 миллионов долларов — еще одна серьезная потеря для российской системы ПВО.
«Операторы СБС наглядно демонстрируют, как точное планирование и современные технологии меняют ситуацию на поле боя», - подписано видео.