Финляндия призвала противодействовать теневому флоту РФ после инцидента с кабелями 26.12.2024, 20:15

Хельсинки подозревают РФ в повреждении кабелей.

Финляндия внимательно следит за ситуацией после поврежденной линии электропередач. И призывает мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в X (Twitter).

Стубб сообщил, что уже получил отчет об инциденте с кабелем в Финском заливе и пояснил, что финские органы власти эффективно сотрудничают в расследовании инцидентов.

«Мы внимательно следили за ситуацией с Петтери Орпо (премьер-министр Эстонии, - ред.) вчера. Рискам, которые представляют суда, принадлежащие к российскому теневому флоту, необходимо противодействовать», - подытожил он.

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