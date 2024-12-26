Финляндия призвала противодействовать теневому флоту РФ после инцидента с кабелями
- 26.12.2024, 20:15
Хельсинки подозревают РФ в повреждении кабелей.
Финляндия внимательно следит за ситуацией после поврежденной линии электропередач. И призывает мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в X (Twitter).
Стубб сообщил, что уже получил отчет об инциденте с кабелем в Финском заливе и пояснил, что финские органы власти эффективно сотрудничают в расследовании инцидентов.
«Мы внимательно следили за ситуацией с Петтери Орпо (премьер-министр Эстонии, - ред.) вчера. Рискам, которые представляют суда, принадлежащие к российскому теневому флоту, необходимо противодействовать», - подытожил он.