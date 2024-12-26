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Стала известна причина смерти мужчины на катке в Минске

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  • 26.12.2024, 20:26
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Стала известна причина смерти мужчины на катке в Минске

Происшествие случилось 21 декабря.

В Минске 21 декабря на открытом катке на Немиге умер мужчина. После вскрытия стала известна точная причина смерти — это ишемическая болезнь сердца. Руководство компании «Суприм Ф1», к которой относится каток, поделилось информацией об этом со СМИ.

— Мужчина 1986 года рождения ранее состоял на учете в наркологическом диспансере. С 2 декабря он лечился от отравления алкоголем. За пять дней до происшествия он вышел из больницы. Вскрытие показало ишемическую болезнь сердца, никаких травм выявлено не было. Ишемия у него началась за 5 часов до случившегося. Во время выхода на лед мужчина был трезв, — рассказал директор компании.

В руководстве рекомендовали людям, особенно в период новогодних праздников, обращать внимание на свое состояние и ни в коем случае не употреблять алкогольные напитки перед выходом на лед.

Напомним, трагический случай произошел вечером 21 декабря на открытом катке на Немиге («F-1 Каток»). Во время массовых катаний одному из посетителей стало плохо. На место вызвали бригаду скорой помощи. Более 50 минут врачи проводили реанимационные действия, но мужчину спасти не удалось.

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