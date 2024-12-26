В Логойске бульдозером сносят графские конюшни в усадьбе Тышкевичей 4 26.12.2024, 20:36

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Видео.

В бывшей усадьбе графов Тышкевичей в Логойске уничтожают историческое здание, которое чиновники называют «бараком».

Здание сносят бульдозерами, а деревянные части сжигают. Видео сноса появилось в телеграм-канале «Лагойская манюка».

Вытянутое здание конюшен (54х11м) располагается в северной части бывшей усадьбы Тышкевичей, недалеко от дворца, от которого остался небольшой фрагмент. Рядом с ним находится также здание ледника.

Дворцово-парковый комплекс на берегу Гайны построил граф Пий Тышкевич в 1814-1819 годах в стиле модного тогда ампира. В 1842 году братья Евстахий и Константин Тышкевичи основали в логойской усадьбе первый в Беларуси музей древностей (его уникальную коллекцию позже вывезли в Вильнюс). В советское время в подвалах дворца органы НКВД сделали темницу, а в конце Второй мировой войны здание взорвали немцы. В послевоенное время территория парка стихийно застраивалась.

Сотрудники местного музея заявили авторам тг-канала «Лагойская манюка», будто стены и страха конюшни, которые сейчас сносят, не имеют исторической ценности. Со времен Тышкевичей, мол, сохранился только фундамент здания, а его сносить не планируют — законсервируют.

Усадьба в Логойске относится к историческим памятникам третьей категории. Юристы Минкульта добились того, чтобы решения по работам на таких памятниках принимали местные чиновники, а не специалисты профильного ведомства.

К тому же в мае Минкульт в своих документах изменил состав усадьбы Тышкевичей. Ранее в нем было обозначено «здание бывшей конюшни», а стало «остатки фундаментов и цоколь бывшей конюшни». Соответствующее решение принял научно-методический совет при Министерстве, но чем он руководствовался, неизвестно.

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