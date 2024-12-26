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Поединок украинского боксера признан лучшим боем 2024 года

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  • 26.12.2024, 20:51
  • 1,088
Поединок украинского боксера признан лучшим боем 2024 года

Это не бой с участием Усика.

Противостояние украинца Сергея Богачука и американца Вирджила Ортиса вошло в историю бокса.

Издание The Sweet Science назвало данный бой лучшим сражением 2024 года.

«Начиная с первого гонга, боксеры били друг друга, не жалея сил. В восьмом раунде Богачук отправил соперника в нокдаун, попав левым хуком. Ортис сразу поднялся на ноги, но никто не спорил, что это был законный нокдаун, и было понятно, что американец теперь проигрывает на записках судей.

Понимая всю ситуацию, Вирджил пытался забрать последние четыре раунда. Эти раунды были наполнены драмой. Каждый раз, когда казалось, что украинец вот-вот упадет, Богачук продолжал стоять на ногах и отвечать опасными атаками.

В конце концов Ортис одержал победу решением большинства судей — 113:113 и 114:112 (дважды).

Журналист Брайан Кэмпбелл назвал бой мгновенной классикой. По данным CompuBox, Ортис и Богачук вместе нанесли невероятных 1579 ударов», — говорится в отчете The Sweet Science.

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