Это настолько по-путински 1 Александр Невзоров

26.12.2024, 21:01

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Александр Невзоров

Зная, что в подбитом самолете живые люди, его направили в море.

Русские, конечно, совершили роковую ошибку, упустив подбитый ими пассажирский самолет с территории России.

Вот вам лишнее доказательство того, насколько хладнокровие необходимо и для совершения преступлений и для качественного заметания их следов.

Если бы самолет крякнулся на землях РФ, то сразу все было бы «оцеплено-засекречено» и никто бы никогда уже не увидел следов ракетного поражения. Все было бы «шито-крыто», как с пригожинским бортом, вертолетом Лебедя и так далее.

«Самолет Azerbaijan Airlines в Актау сбила российская ракета. Причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау стала ракета класса «земля-воздух», сообщает Euronews, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников, поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке. Ему приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане. По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем".

Расчет на то, что продырявленный борт рухнет в Каспий, был опрометчивым и наивным. Добить лайнер, чтобы распылить его на большой высоте над своей территорией, то ли не решились, то ли, попросту, не сумели.

В результате обломки попали «не в те руки». А Казахстан еще не научился надежно перекрывать информацию и обеспечивать недоступность «вещдока», да и неизвестно, хотел ли это делать.

Разумеется, круг лиц, посвященных в эту немыслимую подлость был огромен. Это не только сами чеченские «марабу», но десятки диспетчеров, генералов, фсб и политики, как региональные, так и московские.

Зная, что в подбитом самолете масса живых людей, – его направили в море, в нелепой надежде на то, что в глубинах Каспийского все будет захоронено. Это все настолько по-путински, что даже не вызывает сегодня никакого удивления.

Впрочем, драма многоактна. Впереди – оглашение содержимого «черных ящиков» и новый виток очередного русского позора.

Александр Невзоров, Telegram

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