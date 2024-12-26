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Как выглядел рынок Слонима в 1934 году

  • 26.12.2024, 21:09
Как выглядел рынок Слонима в 1934 году

Его запечатлела американская путешественница.

Американская исследовательница и путешественница Луиза Арнер Бойдв 1934 году несколько месяцев фотографировала территорию Западной Беларуси (тогда относившейся к Польше) во время своей научной экспедиции из Львова до Вильно. Сейчас несколько тысяч снимков из той поездки хранятся в коллекции университета Висконсин-Милуоки. Помимо огромного объема фотографий с территории Полесья, в архиве встречаются и снимки других белорусских мест. «Зеркало» собрало кадры с городского рынка в Слониме, который Луиза Арнер Бойд фотографировала 9 октября 1934 года (сейчас на месте Торговой площади — площадь Ленина). Под некоторыми снимками — оригинальные пояснения, которые оставила сама путешественница.

«Огурцы стоят 30 грошей за 60 огурцов; капуста — 5 грошей за штуку; свекла — 5 грошей за килограмм; цветная капуста — от 20 до 30 грошей за штуку». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин
Женщина на городском рынке в Слониме, 9 октября 1934 года. В корзине у ног стоящей женщины курица. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Кормление лошадей из телег. Обратите внимание на ярмо для дрожек, прислоненное к колесу повозки». Рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Обратите внимание на тип корзин. Это был единственный рынок в Польше, где я такие видела». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
Женщина, лошади и собака на городском рынке в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Продавщицы ягод». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Два человека несут фермерскую продукцию». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Продавец кур». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
«Продавщицы ягод». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Как видно на фото, продаются плетеные корзины различных видов, деревянная кадка, веники. Справа видны некие декоративные корзины на высоких подставках. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Виско
«Продавщицы ягод». Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
Городской рынок в Слониме, 9 октября 1934 года. Фото: Луиза Арнер Бойд, из коллекции университета Висконсин-Милуоки, США
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