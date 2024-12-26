Как выглядел рынок Слонима в 1934 году

Американская исследовательница и путешественница Луиза Арнер Бойдв 1934 году несколько месяцев фотографировала территорию Западной Беларуси (тогда относившейся к Польше) во время своей научной экспедиции из Львова до Вильно. Сейчас несколько тысяч снимков из той поездки хранятся в коллекции университета Висконсин-Милуоки. Помимо огромного объема фотографий с территории Полесья, в архиве встречаются и снимки других белорусских мест. «Зеркало» собрало кадры с городского рынка в Слониме, который Луиза Арнер Бойд фотографировала 9 октября 1934 года (сейчас на месте Торговой площади — площадь Ленина). Под некоторыми снимками — оригинальные пояснения, которые оставила сама путешественница.
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