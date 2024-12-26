Зеленский: США увеличивают поставки военной помощи Украине 4 26.12.2024, 21:24

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Владимир Зеленский

Они помогут выровнять ситуацию на фронте.

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты увеличивают поставки военной помощи Украине.

Видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины.

«Первое — военные. Сегодня был доклад Главкома Сырского, министра обороны Умерова. Фронт. Обеспечение. Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И сильные позиции для дипломатии.

И каждое подразделение, каждая бригада, которая это обеспечивает, приближает для нас возможность нормального мира. Я благодарю за стойкость и смелость в боях в эти недели нашу 95-ю, 80-ю, 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады. Также 68-я отдельная егерская бригада — молодцы, ребята! 225-й и 425-й отдельные штурмовые батальоны, благодарю! Также хочу отметить сейчас всех наших воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории России.

И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой: Украина защищается от агрессии, и наши удары направлены исключительно на военные цели. Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка — я благодарю вас за меткость, всем нашим привлеченным структурам», - подчеркнул Зеленский.

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