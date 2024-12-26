СМИ: Китай, вероятно, поднял в небо истребитель шестого поколения 12 26.12.2024, 22:07

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Что известно.

Китай, вероятно, поднял в небо истребитель шестого поколения. В частности, там был замечен новый неизвестный самолет, который по своему виду может принадлежать к истребителям шестого поколения. Об этом заявило украинское специализированное издание Defense Express.

На опубликованных кадрах видно, как он летит рядом с Chengdu J-20 - китайским истребителем пятого поколения, официально считающимся одним из самых современных боевых самолетов Пекина.

BIG: China’s next-generation (6th-gen) fighter jet made its first flight today. pic.twitter.com/ZryCr2baGA — Clash Report (@clashreport) December 26, 2024

В настоящее время название нового китайского истребителя, его технические характеристики, возможности и этап разработки остаются неизвестными. Но можно утверждать, что самолет успешно совершил свой первый или один из первых полетов. Это указывает факт, что шасси аппарата оставалось выпущенным, что характерно для ранних тестовых полетов, утверждает СМИ.

На основе доступных изображений можно заключить, что речь идет о большом двухдвигательном самолете, выполненном по схеме «бесхвостка». Он, очевидно, не имеет вертикального стабилизатора или он очень мал или сложен. Такая конструкция обусловлена стремлением снизить заметность самолета на радарах (РЛС).

Новый истребитель больше Chengdu J-20 из-за большей площади крыла.

Издание предполагает, что Китай «значительно опередил все существующие проекты таких машин на Западе». В частности, американский проект NGAD сейчас еще на стадии формирования концепции, а его финансирование и судьба «пока на паузе до решения Трампа».

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