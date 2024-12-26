«Коммерсантъ»: Лукашенко не в состоянии самостоятельно сесть на стул

«Коммерсантъ»: Лукашенко не в состоянии самостоятельно сесть на стул15
- 26.12.2024, 22:22
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Здоровье диктатора заметно пошатнулось.
В последние годы здоровье диктатора Александра Лукашенко заметно пошатнулось. Журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников обратил внимание на деталь со стулом на саммите СНГ.
«Пока вошедшие в зал лидеры рассаживались самостоятельно, она (сотрудница белорусского протокола - Прим.) успела подойти к своему «президенту», отодвинула стул, на который он намерен был присесть, а затем надежно задвинула стул под него. То есть она трогательно поухаживала за ним (А я вспоминал Александра Лукашенко с автоматом наперевес в 2020 году на страже своего президентского дворца, когда протестующий народ приблизился к нему... Нет, тот Александр Лукашенко не позволил бы так с собой обращаться)», - написал Колесников.
Стоит отметить, что на саммите во время перепалки Лукашенко с премьером Армении Николом Пашиняном у диктатора тряслась голова. Медики считают, что у диктатора тремор.