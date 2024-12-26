закрыть
26 декабря 2024, четверг, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Коммерсантъ»: Лукашенко не в состоянии самостоятельно сесть на стул

15
  • 26.12.2024, 22:22
  • 10,922
«Коммерсантъ»: Лукашенко не в состоянии самостоятельно сесть на стул

Здоровье диктатора заметно пошатнулось.

В последние годы здоровье диктатора Александра Лукашенко заметно пошатнулось. Журналист издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников обратил внимание на деталь со стулом на саммите СНГ.

«Пока вошедшие в зал лидеры рассаживались самостоятельно, она (сотрудница белорусского протокола - Прим.) успела подойти к своему «президенту», отодвинула стул, на который он намерен был присесть, а затем надежно задвинула стул под него. То есть она трогательно поухаживала за ним (А я вспоминал Александра Лукашенко с автоматом наперевес в 2020 году на страже своего президентского дворца, когда протестующий народ приблизился к нему... Нет, тот Александр Лукашенко не позволил бы так с собой обращаться)», - написал Колесников.

Стоит отметить, что на саммите во время перепалки Лукашенко с премьером Армении Николом Пашиняном у диктатора тряслась голова. Медики считают, что у диктатора тремор.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох