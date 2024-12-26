Папа Римский принял приглашение посетить Украину4
- 26.12.2024, 22:33
Но дата пока не известна.
Папа Римский принял приглашение посетить Украину, но дата пока не известна. Об этом в интервью «Радио Свобода» в четверг, 26 декабря, сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).
Однако в ближайших планах папы Римского нет визита в Украину, в частности, в 2025 году, добавил глава УГКЦ.
«Пока что нет [даты визита], но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине», — заявил глава УГКЦ.
10 декабря папа Римский Франциск во время встречи со Святославом сказал, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и не даст миру забыть войну, которую начала Россия.