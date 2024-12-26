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Папа Римский принял приглашение посетить Украину

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  • 26.12.2024, 22:33
Папа Римский принял приглашение посетить Украину

Но дата пока не известна.

Папа Римский принял приглашение посетить Украину, но дата пока не известна. Об этом в интервью «Радио Свобода» в четверг, 26 декабря, сказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук).

Однако в ближайших планах папы Римского нет визита в Украину, в частности, в 2025 году, добавил глава УГКЦ.

«Пока что нет [даты визита], но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, чем он решил в Украину приехать. Поэтому мы входим в этот новый год с надеждой. С надеждой на то, что справедливый мир все же воцарится в Украине», — заявил глава УГКЦ.

10 декабря папа Римский Франциск во время встречи со Святославом сказал, что и в дальнейшем будет поддерживать Украину и не даст миру забыть войну, которую начала Россия.

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