На месте долгостроя на Алибегова появится «арендный дом» с двушками, трешками и студиями 1 26.12.2024, 22:49

Как он будет выглядеть.

На месте долгостроя на столичной улице Алибегова появится арендное общежитие квартирного типа, заказчиком выступает УКС «Запад». «Минскстрой» показал рендеры будущего здания и рассказал, когда начнутся работы, передает «Зеркало».

В январе генподрядный филиал СУ-210 планирует зайти на площадку — к слову, раньше сообщалось, что к строительным работам планируется приступить уже во втором квартале 2024 года.

Сам долгострой сносить не будут — надстроят сверху этажи. В итоге общежитие будет переменной этажности — 5−6 этажей, со встроенными торговыми объектами и офисными помещениями.

Здание имеет сложную форму с размерами в осях 45×48 м. Конструктив — монолитный железобетонный каркас с заполнением стен керамзитобетонными блоками. Вентфасад из керамогранита.

Всего запроектировано 66 квартир: большинство однокомнатные, но есть двушки, трешки и даже квартиры-студии. А также гараж-стоянка на 21 машино-место с зарядной станцией для электромобилей.

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