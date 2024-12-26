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Путин призвал россиян готовиться к замедлению экономики РФ

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  • 26.12.2024, 23:08
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Путин призвал россиян готовиться к замедлению экономики РФ

Санкции сработали?

Российскую экономику в 2025 году ждет замедление темпов роста примерно вдвое, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

«Мы не планируем, что он (экономический рост — прим.) будет таким же, как в этом году. Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера, нам такой рост пока и не нужен», — заявил Путин (его цитирует «Интерфакс»).

Он добавил, что ключевой задачей на следующий год для властей станет «стабилизация инфляции», которая разогналась до максимума почти за два года (9,7%, по последным данным МЭР), несмотря на повышение ставки ЦБ РФ до рекордного за 20 лет уровня.

«Конечно, чем больше — тем лучше, казалось бы, — сказал Путин, имея в виду экономический рост. — Но это все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров, иначе наступают какие-то перекосы в экономике, что в конечном итоге, при игре вдолгую, может нанести нам ущерб».

По плану правительства, вставшая на военные рельсы экономика вновь начнет ускоряться уже в 2026 году: темпы роста ВВП достигнут 2,6%, затем 2,8% — в 2027-м и по 3% в среднем в 2028-30 гг.

Однако российские бизнес-элиты не верят в достижимость этих цифр, выяснил Bloomberg по итогам интервью с несколькими миллиардерами и магнатами, контролирующими ключевые предприятия РФ, где трудоустроены сотни тысяч человек. В российской экономике происходят удручающие изменения, считают они: уход западных компаний привел к деградации производственной базы, главным образом в машиностроении и технологических отраслях. Замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну усиливает кадровый голод.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году темпы экономического роста в России замедлятся втрое, до 1,3%, а к концу десятилетия упадут до ничтожных 1% в год. По прогнозу российского ЦБ, в 2025 году экономика прибавит лишь 0,5–1%, а рост частного потребления и инвестиций могут обнулиться.

Накачанная триллионными расходами на гособоронзаказ и выплаты завербованным на войну гражданам, экономика близка к точке перелома: по данным Росстата, прибыли российских компаний в январе–октябре обвалились на 17%, резко выросли просрочки платежей контрагентам, а обвал перевозок грузов по железной дороге стал рекордным за последние 16 лет.

Впервые за четверть века убыточным стал «Газпром», с резким падением экспорта столкнулись металлурги, в многомиллиардные убытки скатились угольные компании, из-за чего аналитики Минэнерго предупредили об угрозе банкротства всей отрасли.

Повышение ставки ЦБ в ответ на угрозу инфляции сулит России «вал банкротств» в секторах от строительства до промышленности из-за неподъемных расходов на обслуживание долга, предупреждали в декабре эксперты близкого Кремлю Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Хотя Путин публично продолжает бравировать якобы победой над западными санкциями, на деле в Кремле растет обеспокоенность насчет того, как долго экономика сможет протянуть в военном режиме, рассказал Financial Times бывший высокопоставленный чиновник правительства.

Путин «может протянуть так два три года», говорит источник FT: «Но он знает, что экономика не может расти при таких процентных ставках. Это катастрофа». Мрачные перспективы экономики, по словам собеседника FT, могут вынудить Путина завершить войну. «Он знает, что СССР рухнул из-за гонки вооружений и неэффективного управления экономикой», — добавляет источник издания.

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