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СМИ: Украинцы в Польше имеют самые высокие требования по зарплатам среди иностранцев

  • 26.12.2024, 23:36
СМИ: Украинцы в Польше имеют самые высокие требования по зарплатам среди иностранцев

Только 5% готовы работать за менее чем 900 евро.

Лишь 5% украинцев в Польше готовы работать за низкую зарплату и получать менее 900 евро в месяц. Об этом свидетельствует исследование, обнародованное польским изданием Wprost в четверг, 26 декабря.

Как отметило издание, требования украинцев превосходят другие группы экономических мигрантов. Исследование Progres Group свидетельствует о том, что украинцы имеют гораздо более высокие финансовые потребности по сравнению с работниками из других стран.

Лишь 5% украинцев готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых (около 930 евро). При этом большинство — 85% - ожидает зарплату от 4000 до 7700 злотых (930−1800 евро), и 10% хочет зарабатывать более 7700 злотых (1800 евро), приводит информацию издание.

В издании добавили, что у иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии ожидания относительно минимальной зарплаты ниже. Сейчас средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых (770−1300 евро).

В течение длительного времени украинцы были крупнейшей группой работающих иностранцев в Польше. По данным Главного управления статистики Польши, в феврале 2024 года количество работающих украинцев составляло более 755 тысяч человек.

По данным управления социального страхования Польши (ZUS), среди украинских работников на польском рынке труда мужчин более 400 тысяч, а женщин почти на 35 тысяч меньше.

20 ноября сообщалось, что количество украинцев в Польше, которые легально работают и находятся на страховом учете, выросло до 779 300 человек по состоянию на конец октября 2024 года.

Наибольшее количество граждан Украины работает в Мазовецком — 188 100, Нижнесилезском — 92 700 и Великопольском воеводствах — 89 500 человек.

Всего в Польше легально работают 1,17 млн иностранцев. Граждане Беларуси — вторая наиболее многочисленная группа иностранцев, работающих (135 200 человек). Граждане Грузии на третьем месте — 26 800 человек.

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