В Беларуси создали полнометражный мультфильм с помощью ИИ 27.12.2024, 1:04

Про Беловежскую пущу.

Полнометражный мультфильм, созданный с помощью искусственного интеллекта, презентовали в Минске во время закрытого предпоказа 26 декабря, пишет госагентство БелТА.

Мультфильм «Беловежская пуща» от белорусской студии Arteki — это приключенческая комедия с элементами фэнтези. По сюжету городской подросток Дима вместе с семьей переезжает в деревню, где его ждет неожиданное приключение, в которое он отправится с новыми знакомыми: девочкой Алесей и огромным зубром по имени Бублик.

По словам директора Arteki Studio и одного из продюсеров проекта Олега Атякшева, в мире есть заявки на полнометражные проекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Но ряд разоблачений показывает, что на самом деле использован ручной труд.

«То есть использованы готовые модели и другое. Возможно, там есть присутствие искусственного интеллекта, но не в полной мере, — заметил он. — У нас же весь визуал полностью сгенерирован нейросетями. Понятное дело, мы использовали ручной труд для склейки, для написания сценария, для озвучивания. Но весь визуал, самая сложная часть анимации, сделан нейросетями».

Идея мультфильма появилась у одного из режиссеров проекта, который занимался и музыкальным оформлением. Он вдохновился песней «Беловежская пуща». Трейлер создали за сутки, после чего вся команда поняла, что должен появиться и полнометражный проект.

По словам Атякшева, создание мультфильма с помощью искусственного интеллекта сильно укорачивает процесс. Классическое производство полнометражного мультика занимает от 30 месяцев до 6 лет. «Все говорят по-разному, но среднее — это 2−6 лет», — добавил он.

Атякшев прогнозирует, что команда сможет выпускать полнометражные мультфильмы примерно за 6 месяцев. Мультфильм «Беловежская пуща» был создан за 2,5 месяца.

Хоть БелТА и называет мультфильм первым подобным в мире, в Arteki Studio говорили, что это «первый в Беларуси» полнометражный мультик, созданный при помощи ИИ. Со сцены на предпоказе отмечали, что Arteki Studio «одна из первых компаний», которая создала такой продукт.

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