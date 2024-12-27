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Билеты с большими скидками предложили в БЖД

  • 27.12.2024, 5:21
Билеты с большими скидками предложили в БЖД

В чем подвох.

В пресс-службе БЖД рассказали о предоставлении скидки в 40% на ряд билетов.

Касается это купейных вагонов и СВ отдельных поездов, курсирующих в определенные даты.

Еще одно важное условие – приобрести билет нужно менее чем за три часа до отправления состава. Новогоднее предложение действует на путешествия в российском направлении.

Так, 27 декабря акция распространяется на поезда №239 Полоцк – Москва и №2 Минск – Москва. А 28 и 29 декабря – на составы №236 Минск – Москва, №2 Минск – Москва и №239 Полоцк – Москва.

В последний день 2024-го купить билет дешевле можно на поезда №83 Гомель – Санкт-Петербург, №55 Гомель – Москва, №28 Брест – Москва, №2 Минск – Москва, №27 Москва – Брест, №55 Москва – Гомель, №1 Москва – Минск, №239 Москва – Полоцк, №4 Брест – Москва, а также №51 Санкт-Петербург – Брест/Минск.

Вдобавок в акции принимают участие составы, которые отправятся 1, 6, 7, 8 и 9 января.

В администрации также напомнили, что продажа проездных документов в международном сообщении осуществляется с использованием системы динамического управления тарифами.

Количество мест со скидками программа выбирает онлайн в зависимости от текущего коэффициента загрузки вагона. Если она достигает 45%, акция не действует.

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