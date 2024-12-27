В парламенте Азербайджана выдвинули ультиматум России из-за сбитого самолета Embraer 190

В парламенте Азербайджана выдвинули ультиматум России из-за сбитого самолета Embraer 1908
- 27.12.2024, 8:23
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Депутат Меджлиса потребовал от Кремля извинений и выплаты компенсации.
В парламенте Азербайджана выдвинули требование к России в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который был сбит ракетой из российской системы ПВО над Грозным.
Депутат Меджлиса Расим Мусабеков потребовал от РФ извинений и предупредил, что в противном случае отношения между Баку и Москвой могут перейти на другой уровень, передает агентство Turan.
Парламентарий подтвердил информацию СМИ, что самолет был сбит российской ракетой в небе над Грозным.
Он обратил внимание, что в России совершаются определенные действия в медиа, направленные на то, чтобы скрыть причастность российской ПВО к крушению лайнера.
По словам парламентария, российская сторона должна принести извинения Баку, выплатить компенсацию и привлечь виновных к уголовной ответственности.
Он напомнил: во время боевых действий в Карабахе в 2020 году азербайджанская сторона принесла извинения РФ и выплатила компенсацию за сбитие российского вертолета.
Парламентарий указал, что РФ во время работы ПВО должна была закрыть аэропорт в Грозном и уведомить об этом авиакомпании.