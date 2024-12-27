Кадыров наградил медалью племянника, выдавшего тайну Кремля о сбитии самолета из Баку 27.12.2024, 8:29

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Рамзан Кадыров

Хамзат Кадыров стал единственным, кто в тот день сообщил о работе российской ПВО в Чечне.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своему племяннику Хамзату Кадырову, занимающему должность секретаря совбеза республики, медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Примечательно, что награждение состоялось спустя день после того, как секретарь совбеза выдал тайну Кремля в истории с крушением пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, сообщает Dialog.UA.

Дело в том, что Хамзат Кадыров стал единственным российским чиновником, кто в день авиакатастрофы сообщил о работе российской ПВО в Чечне.

Секретарь совбеза отчитался об «уничтожении всех беспилотников» в небе над республикой.

«Информация о том, что беспилотники попали в какой-то объект - неправда, все сбито», - писал он в соцсетях.

Минобороны РФ умолчало о факте налета дронов на Чечню 25 декабря, хотя обычно упоминает о таких атаках в своих сводках. Не писали о «героической работе» российской ПВО и прокремлевские пропагандистские СМИ.

Такое молчание сразу сподвигло на мысль о причастности российской ПВО к крушению самолета, тем более что в Сети оперативно появились кадры обломков лайнера со следами поражающих элементов.

Многие аналитики, оценивая эти кадры, пришли к выводу, что речь, скорее всего, идет о стрельбе из ЗРПК «Панцирь-С1».

В четверг эту версию подтвердили сразу несколько крупных западных СМИ. Они привели высказывания источников в Азербайджане, знакомых с ходом расследования крушения самолета, которые заявили, что лайнер был сбит ракетой российской системы ПВО.

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