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ISW: Путин отверг идею мирного плана команды Трампа

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  • 27.12.2024, 8:37
  • 6,328
ISW: Путин отверг идею мирного плана команды Трампа

Диктатор РФ не согласился с ключевым предложением.

Правитель России Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда избранного президента США Дональда Трампа, относительно мира в Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что Путин напрямую отверг предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны.

26 декабря диктатор заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО «сегодня, завтра или через 10 лет», комментируя эту идею команды избранного президента США.

«Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 - начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти», - отметили аналитики.

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