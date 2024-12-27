В Финляндии показали пойманный танкер Eagle S из «теневого флота» РФ 2 27.12.2024, 8:44

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И раскрыли детали операции.

Полиция Финляндии продемонстрировала фото задержанного танкера Eagle S из так называемого теневого флота России.

Судно подозревается в повреждении подводных коммуникаций в Балтийском море, в частности стратегически важного электрокабеля, соединяющего финское государство с Эстонией, передает Dialog.UA.

Операция по задержанию танкера Главный комиссар Финляндии Юха Хиетала сообщил во время брифинга некоторые подробности операции по задержанию упомянутого корабля, ходившего под флагом Островов Кука.

По его словам, план полиции состоял в том, чтобы провести это судно в территориальные воды Финляндии, где его можно было бы взять под конвой, и это удалось реализовать. Взаимодействие полиции с экипажем и персоналом танкера проходило гладко, в результате чего правоохранители без проблем смогли подняться на борт судна.

«Оттуда мы прошли на командный мостик и не позволили кораблю уплыть», - добавил комиссар.

На данный момент на борту судна находятся резервные подразделения финской полиции и береговой охраны Финского залива, которые обеспечивают безопасность расследования.

Сам танкер расположен неподалеку от Порккала, вокруг него установлена трехкилометровая бесполетная зона.

В чем подозревают Eagle S

Данные судового мониторинга указывают на то, что 230-метровый Eagle S, транспортировавший нефть из РФ в Египет, проходил над кабелем Estlink 2, пролегающем по дну Финского залива, в момент инцидента. Изучается его причастность к последующему повреждению трех кабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию.

Владельца танкера точно установить пока не удалось, но, вероятно, он принадлежит дубайской компании. Попытки связаться с владельцем в четверг оказались безуспешными.

В Балтийском море обнаружены еще три поврежденных кабеля

Как сообщает Postimees, в районе поврежденного кабеля электропередачи Estlink 2 вышли из строя еще три, соединяющие Финляндию и Эстонию. Причины случившегося выясняются в настоящее время. Благодаря наличию резервных вариантов соединения повреждение этих кабелей не оказало влияния на пользователей.

Правительство Эстонии собралось в четверг на экстренное совещание по вопросу повреждения кабелей и пообещало, что в дальнейшем эстонский флот будет активнее патрулировать объекты критической инфраструктуры в своей акватории.

Помимо этого, страна намерена обратиться к НАТО с просьбой предоставления дополнительных сил для сдерживания в Балтийском море.

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