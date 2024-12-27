Израильская авиация массированно ударила по позициям хуситов в Йемене 27.12.2024, 8:47

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Атакована военная инфраструктура в стратегических городах.

Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене. Под удар, в частности, попал аэропорт в столице страны Сане.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.

В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.

«Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях», - отмечается в сообщении.

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