Израильская авиация массированно ударила по позициям хуситов в Йемене
- 27.12.2024, 8:47
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Атакована военная инфраструктура в стратегических городах.
Военная авиация Израиля атаковала военные объекты хуситов в Йемене. Под удар, в частности, попал аэропорт в столице страны Сане.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Удары были нанесены по позициям террористов на западном побережье и в глубине страны.
В частности, были атакованы военная инфраструктура хуситов в столичном международном аэропорту Саны, а также на электростанциях Хезьяз и Рас Канатиб.
Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по военной инфраструктуре в портах Аль-Худайда, Салиф и Рас Канатиб на западном побережье.
«Эти военные объекты использовались террористическим режимом хуситов для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников. Это еще один пример использования хуситами гражданской инфраструктуры в военных целях», - отмечается в сообщении.