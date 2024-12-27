Российское молчание позорно затянулось 2 Александр Баунов

27.12.2024, 8:52

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Александр Баунов

Этот разворот останется в истории не только Азербайджана.

Случай со сбитым азербайджанским рейсом — наглядная иллюстрация того, что такое многополярность в российском понимании. Это право более крупных и сильных стран вести себя безнаказанно и нагло по отношению к менее крупным и зависимым. Именно это почувствовал Алиев, тоже человек, довольно далекий от абстрактного гуманизма, почувствовал на себе, когда развернул свой самолет по дороге в Петербург на неформальный саммит СНГ.

Этот разворот, конечно, останется в истории не только Азербайджана, но и всех, кто называется middle powers, средних стран, которых Путин и его подчиненные барски похлопывают, если находят ту или иную поддержку своей борьбы с Западом, но немедленно начинают давить и унижать в ответ на любую попытку добиться своей правды.

Высокомерие и открытая наглость стали постоянной формой, габитусом российской внешней политики по отношению к любым так называемым недружественным странам, за исключением тех, которые выглядят в глазах Путина достаточно большими, чтобы имело смысл учитывать их мнение — вроде США или самой Турции, — да и с ними обычно свысока. Ценность остальных — в той или иной степени примыкания к России, а не в собственной позиции.

Для понимания российской версии многополярности будет иметь значение то, что Россия сделает дальше.

Извинятся ли Путин вместе с Кадыровым, притом публично, а не украдкой по дипломатическим каналам? Признают ли ошибку, как это бывало даже у жестоковыйного Ирана и самой Америки по отношению к тем же иранцам, даром что враги? И за обстрел ПВО, и за отказ посадить немедленно, ведь самолет терял управление постепенно, и немедленная посадка могла бы спасти всех, но ценой дополнительного риска для грозненских целей и высоких лиц.

Или будут напускать туман, темнить, выкручиваться, вбрасывать версии и принуждать правительства Азербайджана и Казахстана к совместной лжи, пользуясь своими дипломатическими и военными преимуществами, «ибо неча», как поступили с малайзийским бортом.

На глазах проходит реальный тест многополярности, о которой так много говорит Москва.

Пока на сайте ТАСС в разборе катастрофы — туман и птицы. Но и без этого многополярное российское молчание позорно затянулось.

Александр Баунов, («Телеграм» https://t.me/baunovhaus/1734)

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