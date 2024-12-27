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Что белорусы дарят на Новый год?

  • 27.12.2024, 8:55
Что белорусы дарят на Новый год?

Назван топ-5 популярных категорий.

Покупки белорусов на WB перед праздниками выросли на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказали специалисты площадки, пишет Tochka.by.

В топ-5 популярных категорий товаров вошли продукты, текстиль для дома, одежда, праздничные аксессуары и белье.

Чаще всего в предновогодний период беларусы покупали платья, брюки, куртки, ботинки, кроссовки, футболки и сумки. Также большой спрос наблюдался на книги, кремы, постельное белье и интерьерные гирлянды.

Украшение дома и новогодний стол

Для подготовки праздничного стола особенно востребованными стали кондитерские посыпки — их продажи взлетели в 40 раз. Икру покупали в 34 раза чаще, а кофейные напитки — в 21 раз.

Среди товаров лидерами стали аксессуары для праздника (+333%), карнавальные маски (+162%), упаковочные ленты (+147%), украшения для посуды (+133%), аксессуары для фотосессий (+117%), банты для подарков (+114%) и карнавальные наборы (+98%).

Заметно больше беларусы покупали светодиодных деревьев (+995%), свечей (+767%), парфюма для дома (+345%).

Интересно, что если с сентября по ноябрь доля тематической для 2025-го «змеиной» продукции составляла лишь 0,05%, то к середине декабря показатель вырос до трети процента.

Подарки для взрослых и детей

В топе новогодних презентов по традиции остаются игрушки и косметика.

С 15 ноября по 15 декабря беларусы успели заказать более 300 тысяч кератиновых масок и спреев для волос, а еще столько же тканевых масок для лица, сывороток и кремов от прыщей, шампуней и средств для умывания вместе взятых.

В подарок детям выбирали сквиши (+526%), диапроекторы (+151%), фиджет-спиннеры (+141%), детские компьютеры (+100%) и спортивные игровые наборы (+91%).

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