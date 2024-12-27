В четырех регионах России началась паника из-за атаки беспилотников 27.12.2024, 9:05

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Аэропорты закрыты.

Утром 27 декабря аэропорты в четырех регионах России временно запретили вылет и прием самолетов. Около 5:00 по московскому времени ограничения были введены в воздушной гавани Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту на вылет и прилет были задержаны около двух десятков рейсов до середины дня.

С 6:00 аналогичные ограничения ввели в аэропорту Казани.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил Кореняко. Задерживается около 15 рейсов. Примерно в это же время ограничили работу еще два аэропорта: в Астрахани и Волгограде. Но, как отметил представитель Росавиации, с 6:40 они возобновили прием и отправку судов. Тем не менее, согласно табло этих воздушных гаваней, в Астрахани задерживаются прилеты двух рейсов, а в Волгограде — три прилета и три вылета.

По данным Shot, причиной закрытия аэропортов стала угроза атаки украинских беспилотников. В частности, в Сочи и Казани вводился план «Ковер» — режим закрыто неба, предполагающий немедленную посадку или уход из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе летательных аппаратов.

План может вводиться при нарушении воздушного пространства иностранным объектом. По данным Минобороны РФ, этой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 13 дронов: один над Астраханской областью, по два — над Белгородской и Тульской, три — над Курской и пять — над Брянской.

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