В Пружанском районе выстрелом из винтовки смертельно ранили охотника 27.12.2024, 9:24

иллюстративное фото

Двое жителей Кобрина приехали в открытый стрелковый тир.

Следственный комитет расследует инцидент, произошедший 24 декабря на территории Линовского лесничества, где 40-летний житель Кобрина случайно смертельно ранил своего 33-летнего знакомого во время пристрелки пневматической винтовки, сообщает пресс-служба ведомства.

Двое жителей Кобрина, 33 и 40 лет, прибыли на открытый стрелковый тир для пристрелки недавно приобретенной пневматической винтовки. Во время выстрела 40-летний мужчина случайно попал в своего знакомого. Пострадавший получил серьезные травмы и вскоре скончался.

Следствие установило, что опытный охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки менее опытному приятелю. При этом сам находился на линии огня, не соблюдая безопасное расстояние от мишени.

В отношении 40-летнего жителя Кобрина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК Республики Беларусь (Причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы.

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