Киркоров опозорился выдуманной историей о родах в маршрутке 5 27.12.2024, 9:27

3,216

Российский артист солгал дважды.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал вторжение РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на Донбасс, похвалился «геройской» историей из своей жизни, которая оказалась абсурдной выдумкой, пишет «Главред».

Киркоров рассказал, что у него есть опыт принимать роды. Как рассказал певец на видео, он якобы ехал в маршрутке из одного города в другой и посторонняя женщина начала рожать. И сам Киркоров стал принимать у нее роды.

К слову, в 1990-м году Киркоров уже участвовал в крупных концертах типа «Песня года», имел собственный альбом и вряд ли передвигался на маршрутках.

Позже он сказал, что ребенка назвали в его честь - Филиппом. Через секунду он уже забыл о вранье и сказал, что это девочка, и ей должно быть лет сорок.

Хотя до этого он отмечал, что история произошла лет «35 назад».

Позже он стал выкручиваться, что ребенка назвали то ли «Филиппой» то ли «Филиппиной», но всем было очевидно, что артист просто врет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com