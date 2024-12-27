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Россию поймали на отправке женщин-заключенных из Махачкалы на войну

  • 27.12.2024, 9:32
  • 3,154
Россию поймали на отправке женщин-заключенных из Махачкалы на войну

Видео сняли прямо возле СИЗО.

Россия продолжает отправлять на войну в Украину женщин, взамен освобождая их от отбывания наказания в местах лишения свободы. 26 декабря стало известно, что прямо из СИЗО Махачкалы на фронт отправляют 6 женщин-заключенных.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Astra, об освобождении из СИЗО женщин и их дальнейшей судьбе рассказывает одна из заключенных Лариса Бачиева.

«Жду ваших комментариев, как подобное возможно. В этом СИЗО 95% заключенных сидят здесь не за что, наркотические, подставные преступления. Меня посадили за экстремизм», - заявила она.

Ситуацию изданию прокомментировал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, 2 из 6 девушек отправились в места лишения свободы за убийство.

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