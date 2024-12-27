Россию поймали на отправке женщин-заключенных из Махачкалы на войну 27.12.2024, 9:32

3,154

Видео сняли прямо возле СИЗО.

Россия продолжает отправлять на войну в Украину женщин, взамен освобождая их от отбывания наказания в местах лишения свободы. 26 декабря стало известно, что прямо из СИЗО Махачкалы на фронт отправляют 6 женщин-заключенных.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Astra, об освобождении из СИЗО женщин и их дальнейшей судьбе рассказывает одна из заключенных Лариса Бачиева.

«Жду ваших комментариев, как подобное возможно. В этом СИЗО 95% заключенных сидят здесь не за что, наркотические, подставные преступления. Меня посадили за экстремизм», - заявила она.

Ситуацию изданию прокомментировал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, 2 из 6 девушек отправились в места лишения свободы за убийство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com