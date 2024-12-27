В Беларуси изменили тарифы на пересылку писем, посылок и не только

В Беларуси изменили тарифы на пересылку писем, посылок и не только1
- 27.12.2024, 9:37
Новогодний сюрприз от «Белпочты».
«Белпочта» объявила об изменении тарифов на часть услуг с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании без уточнения, станут тарифы больше или меньше.
По информации «Белпочты», изменятся тарифы по пересылке:
заказной письменной корреспонденции,
отправлений «1-й класс»,
отправлений с объявленной ценностью,
посылок,
международной простой письменной корреспонденции,
международных отправлений ЕМS (Express Mail Servic).
Также должна измениться стоимость услуги «Почтовый курьер».
При этом прежней пообещали оставить стоимость пересылки:
простого письма,
почтовой карточки,
бандероли,
внутренних посылок с онлайн-оформлением,
отправлений «E-commerce» (кроме пакетов «Оптима» и «Экспресс»).
С актуальными тарифами в Белпочте предложили ознакомиться в разделе «Тарифы» на ее сайте по ссылке. Однако там размещены только расценки, которые действуют сейчас. Скорее всего, новые тарифы появится не ранее 1 января.