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В Беларуси изменили тарифы на пересылку писем, посылок и не только

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  • 27.12.2024, 9:37
В Беларуси изменили тарифы на пересылку писем, посылок и не только

Новогодний сюрприз от «Белпочты».

«Белпочта» объявила об изменении тарифов на часть услуг с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании без уточнения, станут тарифы больше или меньше.

По информации «Белпочты», изменятся тарифы по пересылке:

заказной письменной корреспонденции,

отправлений «1-й класс»,

отправлений с объявленной ценностью,

посылок,

международной простой письменной корреспонденции,

международных отправлений ЕМS (Express Mail Servic).

Также должна измениться стоимость услуги «Почтовый курьер».

При этом прежней пообещали оставить стоимость пересылки:

простого письма,

почтовой карточки,

бандероли,

внутренних посылок с онлайн-оформлением,

отправлений «E-commerce» (кроме пакетов «Оптима» и «Экспресс»).

С актуальными тарифами в Белпочте предложили ознакомиться в разделе «Тарифы» на ее сайте по ссылке. Однако там размещены только расценки, которые действуют сейчас. Скорее всего, новые тарифы появится не ранее 1 января.

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