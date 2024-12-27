Неизвестные украли у минчанки деньги и новогоднее настроение
- 27.12.2024, 9:48
Под предлогом продажи новогодних игрушек.
В милицию обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников, попытавшись заказать елочные игрушки через социальные сети. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Женщина увидела в Instagram рекламу интернет-магазина с новогодними украшениями и, доверившись качественным обзорам товаров, связалась с продавцом. Продавец потребовал полную предоплату в размере 25 рублей, которую потерпевшая сразу перечислила. Затем ей прислали ссылку для оплаты почтовых услуг. Перейдя по ссылке и введя реквизиты своей банковской карты, женщина обнаружила списание более 1000 рублей.
Попытки связаться с менеджером магазина оказались безуспешными — связь с продавцом оборвалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.