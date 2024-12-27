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Неизвестные украли у минчанки деньги и новогоднее настроение

  • 27.12.2024, 9:48
Неизвестные украли у минчанки деньги и новогоднее настроение

Под предлогом продажи новогодних игрушек.

В милицию обратилась женщина, которая стала жертвой мошенников, попытавшись заказать елочные игрушки через социальные сети. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщина увидела в Instagram рекламу интернет-магазина с новогодними украшениями и, доверившись качественным обзорам товаров, связалась с продавцом. Продавец потребовал полную предоплату в размере 25 рублей, которую потерпевшая сразу перечислила. Затем ей прислали ссылку для оплаты почтовых услуг. Перейдя по ссылке и введя реквизиты своей банковской карты, женщина обнаружила списание более 1000 рублей.

Попытки связаться с менеджером магазина оказались безуспешными — связь с продавцом оборвалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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