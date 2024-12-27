Что нужно есть для улучшения работы мозга 1 27.12.2024, 10:12

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Назван топ продуктов для памяти и внимания.

Мозг отвечает за бесперебойное сердцебиение и дыхание, позволяет двигаться, чувствовать и думать, поэтому наша задача – поддерживать его должную работу.

Рассказываем, что нужно есть, чтобы активировать работу мозга, улучшить память и концентрацию внимания, пишет ТСН.

Жирная рыба

Лосось, тунец, треска, сардины, скумбрия и анчоусы содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые крайне важны для надлежащей работы мозга. Ученые доказали, что употребление рыбы улучшает кровоток в мозге, повышая в нем содержание кислорода. А это оказывает прямое влияние на оздоровление и улучшение работы этого крайне важного органа. Также ученые доказали, что регулярный прием рыбьего жира улучшает память и концентрацию. Медики рекомендуют употреблять жирную рыбу не менее двух раз в неделю.

Ягоды черники и голубики

Эти виды ягод содержат кучу витаминов и антиоксидантные соединения, которые очень важны для надлежащей работы мозга и хорошей памяти. Ягоды можно употреблять как в сыром, так и в замороженном виде, они будут одинаково полезны.

Хлеб из муки грубого помола

Такой вид хлеба – это мощный источник медленных углеводов, заряжающих наш мозг энергией. Также полезен хлеб из цельного зерна, содержащий кучу минералов, витамины группы В и К, которые крайне необходимы для обновления мозга на клеточном уровне.

Какао и черный шоколад

Бобы какао содержат флавоноидные соединения – это природные антиоксиданты, полезные не только для работы мозга, но и для всех систем организма, так как защищают его клетки от старения и воздействия свободных радикалов. Поэтому каждый день стоит съедать немного черного шоколада и чаще пить какао, особенно зимой, потому что этот напиток способен согревать и улучшать настроение.

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