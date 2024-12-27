WP: Трамп выдвинул к Европе требование по Украине 1 27.12.2024, 10:17

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Избранный президент США желает увеличения военной помощи Киеву.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул требование к странам Европы - он хочет, чтобы они увеличили расходы на военную помощь Украине.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что таким образом Трамп он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

«Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится», - говорится в публикации.

Также издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, как именно он хочет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну за столом переговоров.

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