закрыть
27 декабря 2024, пятница, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Трамп выдвинул к Европе требование по Украине

1
  • 27.12.2024, 10:17
  • 5,060
WP: Трамп выдвинул к Европе требование по Украине

Избранный президент США желает увеличения военной помощи Киеву.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул требование к странам Европы - он хочет, чтобы они увеличили расходы на военную помощь Украине.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что таким образом Трамп он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

«Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится», - говорится в публикации.

Также издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, как именно он хочет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну за столом переговоров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина