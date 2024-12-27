закрыть
27 декабря 2024, пятница, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли в Беларуси пользоваться платежными картами умершего супруга?

3
  • 27.12.2024, 10:22
  • 4,588
Можно ли в Беларуси пользоваться платежными картами умершего супруга?

Юристы ответили.

После смерти супруга использование его платежных карт, оформленных на его имя, запрещено. Это связано с тем, что денежные средства на счетах умершего считаются частью наследства, а распоряжение ими до вступления в наследство противоречит законодательству, пишет «Зеркало».

В случае отсутствия завещания наследниками первой очереди являются супруг, родители и дети умершего. Все наследственное имущество, включая средства на банковских счетах, распределяется между ними в равных долях.

Некоторые выплаты, такие как заработная плата, пенсии или пособия, могут быть выплачены проживавшим совместно с умершим членам семьи или его нетрудоспособным иждивенцам. Однако запрос на эти выплаты необходимо подать в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Остальные денежные средства, включая средства на банковских счетах, наследуются только после официального вступления в права наследства.

Таким образом, пользоваться банковскими картами умершего супруга запрещено. Для доступа к денежным средствам необходимо дождаться завершения процедуры вступления в наследство.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина