Можно ли в Беларуси пользоваться платежными картами умершего супруга? 3 27.12.2024, 10:22

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Юристы ответили.

После смерти супруга использование его платежных карт, оформленных на его имя, запрещено. Это связано с тем, что денежные средства на счетах умершего считаются частью наследства, а распоряжение ими до вступления в наследство противоречит законодательству, пишет «Зеркало».

В случае отсутствия завещания наследниками первой очереди являются супруг, родители и дети умершего. Все наследственное имущество, включая средства на банковских счетах, распределяется между ними в равных долях.

Некоторые выплаты, такие как заработная плата, пенсии или пособия, могут быть выплачены проживавшим совместно с умершим членам семьи или его нетрудоспособным иждивенцам. Однако запрос на эти выплаты необходимо подать в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Остальные денежные средства, включая средства на банковских счетах, наследуются только после официального вступления в права наследства.

Таким образом, пользоваться банковскими картами умершего супруга запрещено. Для доступа к денежным средствам необходимо дождаться завершения процедуры вступления в наследство.

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