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«Пришлось оставлять мальчиков позади себя»

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  • 27.12.2024, 10:42
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«Пришлось оставлять мальчиков позади себя»

Уникальная история девушки-лесоруба из Витебской области.

Когда Виктория Усманова, 24-летний помощник лесничего, берет в руки пилу, журналистам Onlíner, только и остается, что почтительно наблюдать издалека. Ее парадоксальная хрупкая сила вызывает уважение. Ярко-оранжевая куртка, светлые волосы, собранные в хвост, тонкие пальцы, спрятанные в объемных перчатках, умение дерзко завести бензопилу — в мультипликационной вселенной она могла бы быть бесстрашной Робин из «Легенды о волках» или неукротимой Астрид из «Как приручить дракона». А в реальной Беларуси Виктория Усманова — одна из немногих женщин, кто профессионально умеет валить деревья.

«Не стоит судить о людях по внешнему виду», — сразу предупреждает Вика. И, кажется, эта мысль становится лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора.

— Я родилась и прожила всю жизнь в Россонах — это маленький городской поселок в Витебской области. Дома́ моих родителей находились около леса, так что в каком-то смысле это моя естественная стихия. Я много времени проводила в лесу: ну, знаете, грибы, ягоды, все дела… После одиннадцатого класса встал выбор: лесной колледж или музыкальный. В итоге я оказалась в Полоцке. Это уже потом выяснилось, что Полоцкий государственный лесной колледж — единственный в стране, где девушек готовят к соревнованиям вальщиков леса, то есть лесорубов, говоря по-простому, — улыбается Вика.

Честно признаться, в последних числах декабря помощнику лесничего совсем не до улыбок. Пока белорусов охватывает праздничная елочная эйфория, сотрудники лесхозов перегружены так, что Деду Морозу и не снилось.

— Вообще, профессия лесоруба в Беларуси запрещена для женщин. Но мне повезло: к соревнованиям допустили. Когда я училась в Полоцком лесном колледже, впервые увидела, как наша сборная поехала на международные соревнования. Девушки из Карелии, Эстонии и Латвии спокойно валили и пилили деревья. «Почему у нас так нельзя? — задумалась я. — Я тоже хочу!» Что-то стукнуло в голову — и решила попробовать. Сначала боялась, но помню, как преподавательница на радостях чуть ли не на плечо меня взвалила и понесла на тренировочный полигон. В 2019 году, в 19 лет я впервые оказалась на международных соревнованиях в Латвии, в Огре. И сразу заняла призовое — третье в женской категории. Первое и второе достались эстонкам.

С тех пор для Вики началась пора непростых тренировок: валка леса, раскряжевка, обрезка сучьев, замена цепи — не просто на точность, но и на скорость.

— Как бы вам объяснить, что такое раскряжевка… Представьте, что дерево, допустим, сосна имеет высоту 25 метров и диаметр 30 сантиметров. А нам нужно получить 4-метровые бревна и при этом правильно их распилить. Вот это и есть раскряжевка. Все дисциплины в соревнованиях — не только на точность, но и на скорость. Например, повалить дерево нужно за 3 минуты, а заменить цепь в бензопиле — за 12 секунд. На соревнованиях куча посторонних глаз, ты волнуешься, руки трясутся… Поэтому у меня обычно уходило 17—18 секунд, хотя на тренировках — всего 12. А рекорд мира, по-моему, принадлежит белорусу Сергею Шкудрову из Клецкого лесхоза. На международных соревнованиях вальщиков леса он поменял цепь за 8 секунд. В Европе это очень популярный спорт. У нас в Беларуси есть «золотая троица»: чемпионы мира Валерий Дурович, Сергей Шкудров — младший и Виктор Зарембо. Увы, женщин среди них нет и никогда не было.

— Каждый вальщик леса тренируется по своей методике, — продолжает рассказывать Вика. — Очевидно, что физической силы у меня поменьше, чем у парней. А ведь одна только пила весит 7—8 килограммов — это прямо сейчас, рабочая. На соревнованиях будет полный бак — соответственно, еще тяжелее. С Виктором Валентиновичем Петроченко, светлая ему память, мы искали мои сильные стороны, чтобы получалось более ловко и умело, чем у парней. Да, есть вальщики леса, которые берут силой. Но это не мой вариант.

Многие девочки задаются вопросом, почему бы не попробовать валить лес, и хотят поучаствовать — но не все решаются. Поэтому у меня была цель — проторить эту дорогу. Собрать женскую сборную.

В 2019 году я поучаствовала в Полоцком международном фестивале профессиональных скилов — и тоже заняла третье место среди вальщиков леса в женской категории. А на областных соревнованиях в 2021 году не было отдельной женской категории. И мужчины, и женщины — все участвовали вместе. Я заняла третье место среди юниоров. Пришлось оставлять мальчиков позади себя.

Прямо сейчас в работе Вики больше моральных дилемм, чем физических сверхнагрузок.

— «Убийцы леса» — представляете, так пишут о нас, сотрудниках лесхозов. Но это же неправда! Короед-типограф — вот настоящий убийца леса. Люди не понимают, с какими последствиями столкнулась бы Беларусь, если бы не мы. Чтобы экспертно говорить о таких вещах, нужно иметь хорошее образование. Большинство людей не знают, что из-за глобального потепления в лесу теперь очень благоприятные условия для размножения насекомых-вредителей. Такие деревья повреждены, и их нужно вырубать. Лес гниет, понимаете? Его нужно срубить сейчас и посадить новый — здоровый, свежий. Поэтому вместо того, чтобы строчить злобные комменты, лучше обратитесь в ближайшее лесничество и помогите высадить молодые деревья. Мы всегда рады добровольцам. И ничего плохого мы не делаем. Вот, например, человек выявил опасное дерево, нависшее над линией электропередач, и позвонил в лесхоз — мы приедем и поможем. Или соберем мусор, который люди вывозят в лес. Что в этом плохого?

В моей работе и на соревнованиях возможно все. Лес — это опасно. Много несчастных случаев происходит из-за элементарного несоблюдения техники безопасности. Ветер подует не в ту сторону — и дерево может упасть. И ты находишься в лесу в любую погоду, неважно, ветер это, снег или ливень…

Там много адреналина, конечно. Мне легче валить лес и тренироваться, когда я одна на делянке. Помню, как-то раз приезжали журналисты, был сильный ветер, снег, и парень с камерой стал прямо по направлению падающего дерева. Я ему кричу, машу — он не реагирует. Ответственность за чужую жизнь — такое себе.

На соревнованиях всегда обязательно есть судьи, аптечка, скорая помощь дежурит где-то рядом. Потому что это опасный спорт: в любом упражнении можно что-то повредить, и тогда вы лишаетесь баллов. У меня уже было такое: я сильно порезала ладонь, меняя цепь. Суть этой дисциплины в том, что перед тобой лежат две цепи и одна бензопила. И ты должен действовать на скорость: снять гайки, крышку и шину, убрать старую цепь, перевернуть шину, режущую часть пилы, надеть новую цепь и поставить все на место.

Кстати, пилы или топоры — это вовсе не праздный вопрос для истинного лесоруба. Тимберспорт — отдельное направление, где лес валят именно топорами. Кто знает, сложись жизнь иначе, возможно, Вика выступала бы именно в таких соревнованиях.

На прощание помощница лесничего предлагает нам прогуляться по лесу: «Там есть уникальное дерево — бархат амурский. Вы обязательно его потрогайте. Кора мягкая, упругая, как пробка». А об успешном успехе и подведении итогов года Вика говорить не стала. «Лес есть — работа всегда будет», — философски рассуждает девушка.

— Вы считаете себя сильным человеком?

— Всегда можно быть сильнее. Бесконечность не предел… Насколько мне известно, в Полоцком лесном колледже девочки до сих пор продолжают тренироваться на вальщиков леса. Возможно, в том числе благодаря мне.

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