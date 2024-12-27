Путин видит заговор Андрей Окунь

27.12.2024, 10:52

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Все совпало так неудачно для главы Кремля.

Наверняка Путин видит заговор в том, что случилось с азербайджанским самолетом над территорией России. Не может не видеть. Все совпало так неудачно, словно кто-то нарочно пытался сорвать важное для Путина событие.

Президент хотел красиво отдохнуть на курорте «Игора» под Петербургом. Полицедействовать перед другими правителями во время саммита лидеров СНГ и показать им силу своего рукопожатия. И вдруг такое.

Разумеется, в Москве крушение Embraer 190 воспримут как коварную подставу. Эта версия событий и будет ведущей: западная провокация, спланированная вместе с украинскими властями ради срыва сверхудачного саммита. Слишком давно Путин ударился в шпиономанию и конспирологические теории, чтобы не разглядеть в случившемся иностранный след.

Ведь если считать произошедшую трагедию не сбоем в работе российского ПВО, а заранее спланированной провокацией, то и извиняться не нужно. Россия пыталась защитить мирных жителей Грозного от беспилотников, а самолет лишь оказался жертвой интриг западных партнеров. Вот и все.

Что-то мне подсказывает, что примерно такие настроения сейчас и царят во властных кругах. Не трагедия, случившаяся по вине российского ПВО, а жуткий теракт, спланированный западный спецслужбами. Главное, что не надо будет публично извиняться, а с Алиевым как-нибудь договорятся.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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