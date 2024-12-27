Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере
- 27.12.2024, 10:58
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Видеофакт.
Военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.
Об этом сообщает оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ.
«Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр», - говорится в сообщении.
Украинские военные почти вплотную столкнулись с оккупантами.
«И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке», - констатировали в ОК «Север».