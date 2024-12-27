«Шансы у Лукашенко нулевые» 27.12.2024, 11:00

3,190

Диктатор способен лишь на медвежью услугу.

Лукашенко уверен, что знает имя будущего канцлера ФРГ, пишет историк и политический обозреватель Александр Фридман:

— Имя названо не было, но речь идет, очевидно, об Алис Вайдель из «Альтернативы для Германии», которая выступает за тесное сотрудничество с Россией. Ей и была приписана фраза «Мы не дети. Мы знаем, что такое дешевый газ».

Подобные заявления от Лукашенко – медвежья услуга для «АдГ», которая борется с имиджем партии «российских марионеток» и «друзей Путина». Думается, что в «АдГ» вздохнули с облегчением, узнав, что имя Алис Вайдель из уст Лукашенко все-таки не прозвучало, а значит в прессе не появятся заголовки вроде «Ближайший союзник Путина видит Вайдель во главе правительства ФРГ».

Следует отметить, что уровень немецкой экспертизы Александра Лукашенко оставляет желать лучшего. Каковы его шансы увидеть Вайдель на посту канцлера ФРГ? Примерно такие же, как увидеть Никола Пашиняна вживую на саммите ЕврАзЭС в Минске – нулевые.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com