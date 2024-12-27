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Forbes: Германия начала активнее передавать Украине танки Leopard 1A5

  • 27.12.2024, 11:02
  • 1,082
Forbes: Германия начала активнее передавать Украине танки Leopard 1A5

График поставки имеет значение.

Украина получила первые 58 из 155 танков Leopard 1A5 после того, как ФРГ смогла устранить ряд проблем с поставками запчастей и отремонтировать эти машины для нужд ВСУ.

Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что первые 58 Leopard 1A5 прибыли в начале сентября этого года, тогда как всего за два года было направлено лишь 45 танков Leopard 1 и 2.

«График поставки имеет значение. Leopard 1A5 должен стать самым многочисленным танком западного производства в Украине, превосходя 104 новых Leopard 2, 80 M-1 Abrams и 14 британских Challenger 2», - говорится в материале.

Отмечается, что сам Leopard 1 - это единственные западные танки, которые доступны для оснащения сформированных Украиной около десяти новых тяжелых бригад, каждая из которых обычно имеет 31 машину в одном танковом батальоне.

Недавно Берлин объявил о поставке последней партии из 15 Leopard 1 в этот понедельник. Постепенно эта машина 1980-х годов, которая значительно легче своих коллег из Великобритании и США, становится более защищенной, ведь украинцы «приложили максимум усилий, чтобы устранить самый большой недостаток этого типа - тонкую броню, добавив блоки динамической брони и сетки против дронов».

«И кажется, модификации дали результаты: Из 58 Leopard 1, которые украинцы получили в период с июля 2023 года до начала сентября 2024, ВСУ потеряли только шесть. Очевидно, что украинцы неохотно отправляли Leopard 1 на самые опасные участки фронта. Во время недавних локальных контратак в Курской области украинские бригады забрали свои несколько уцелевших М-1 и Леопард 2A6», - говорится в материале.

В Forbes добавляют, что украинские экипажи положительно отметили качества немецкой машины, несмотря на ее недостатки. В частности, чтобы уменьшить риск взрыва 105-миллиметровых снарядов в башне после вражеского попадания, экипажи Leopard 1 хранят в башне только часть из 42 снарядов комплекта, а остальные остаются в корпусе. Поэтому для перезарядки танк должен «откатиться в безопасное место, а это требует времени», рассказывает украинский военный, который занимает должность заряжающего в одном из экипажей.

«Однако заряжающий сказал, что чувствует себя «прекрасно» в экипаже Leopard 1. Это не может не радовать, ведь вскоре количество рот, которые будут иметь Leopard 1 в танковых войсках ВСУ, будет продолжать только расти», - добавляют в издании.

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