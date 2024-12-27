В Беларуси выпустили колбасу «с китайским колоритом»
- 27.12.2024, 11:13
Восточное влияние можно заметить только на упаковке.
Волковысский мясокомбинат «решил перенять добрую китайскую традицию» и представил новинку — колбасу «Чен-Хонг». Об этом сообщается в соцсетях предприятия.
«Вы знали, что китайцы очень гостеприимны? Они всегда отдают гостям лучшую еду и напитки. Мы решили перенять эту добрую и хорошую традицию и делимся с вами ароматной и невероятно вкусной новинкой — варено-копченой колбасой «Чен-Хонг», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что в составе продукта только свинина, о каких-то секретных китайских ингредиентах не сообщается. Восточный колорит можно заметить только на упаковке.
Тем временем пользователи в комментариях, заметив на фото, что колбаса с салом, отметили, что она похожа на другой продукт этого комбината — колбасу «Австрийскую», только с большим количеством шпика.
«Пару кило шпика «Австрийскую» не испортят», — написал один из комментаторов, однако на предприятии подчеркнули, что шпика в составе нет, только свинина.