Парламент Южной Кореи объявил импичмент и.о. президента Хан Док Су 27.12.2024, 11:21

За проголосовали 192 из 300 депутатов.

26 декабря Законодательное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент и.о. президенту Хан Док Су.

За импичмент Хана проголосовали 192 из 300 депутатов южнокорейского парламента, сообщает The Wall Street Journal.

Голосование в Законодательном собрании состоялось после того, как Хан Док Су отказался провести судебные назначения, необходимые для продвижения дела об импичменте его предшественника Юн Сок Ёля, и тем самым продолжив политические потрясения в Южной Корее, которые начались после кратковременного объявления тем военного положения в начале декабря.

Премьер-министр страны Хан Док Су стал и.о. президента Южной Кореи менее двух недель назад, после того, как парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сок Ёля.

Как пишет издание, Хан стремился успокоить союзников и стабилизировать государственные дела, а его импичмент стал отражением неудачного двухпартийного сотрудничества по урегулированию политических потрясений в стране.

Однако, хотя, согласно законодательству, успешное голосование парламента за импичмент немедленно лишает президента полномочий, Конституционный суд Южной Кореи в любом случае должен рассмотреть и подтвердить его результаты.

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