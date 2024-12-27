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ВСУ ударили HIMARS по штабу РФ в Запорожской области: ликвидированы офицеры

  • 27.12.2024, 11:43
  • 2,372
ВСУ ударили HIMARS по штабу РФ в Запорожской области: ликвидированы офицеры

В ГУР назвали фамилии.

Силы обороны Украины ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.

Об этом сообщает ГУР.

«Три офицера руководящего состава российских оккупационных войск ликвидированы в результате успешной операции Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки войск «Таврия», - говорится в сообщении.

Детали операции

Сотрудники ГУР получили информацию о запланированной встрече с участием офицеров командования 4-й гвардейской военной базы оккупационных сил РФ, которые участвуют в войне против Украины в Запорожской области.

«После проверки и подтверждения данных военные разведчики разработали план операции, к которой силами и средствами присоединились ОУВ «Таврия», СБС и тактическая группа «Тайфун» СБУ», - отметили в ГУР.

Как рассказали разведчики, сразу после начала полевого совещания оккупантов по скоплению российских офицеров и их транспортных средств нанесли высокоточный удар HIMARS, а после прибытия группы эвакуации захватчиков атаковали ударные дроны украинских Сил безопасности и обороны.

Кого удалось ликвидировать

В результате операции ликвидированы трое офицеров российских оккупационных войск:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович, командир 1 батальона 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Крохмалев Григорий Александрович, заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки 135-го мотострелкового полка ВС РФ;

капитан Фомин Юрий Викторович, командир зенитной батареи 4-й гвардейской военной базы ВС РФ.

Также уничтожено 5 единиц автомобильной техники оккупантов.

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