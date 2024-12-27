Белоруска полностью изменила питание после 47 лет и стала моделью 2 27.12.2024, 11:59

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Женщина поняла, что не хочет стареть.

«Раньше ты поправлялся от котлет, а потом — от лет», — вспоминает народную мудрость Анжелика Руденко. В юности у нее не было проблем с лишним весом, но после 45 лет прекрасная генетика стала давать сбой. Можно было смириться («ну возраст же!»), но Анжелика решительно пересмотрела свое питание, похудела на 15 килограмм и занялась йогой.

Параллельно белоруска поменяла свой стиль, пошла в школу моделинга и стала позиционировать себя как модель элегантного возраста, пишет «Онлайнер».

«Мне стало тяжело подниматься на пятый этаж»

Взаимоотношения с едой у меня всегда были ровные. Я никогда не была толстой, при этом ни в чем себя не ограничивала. Помню, во время беременности набрала 20 кг и стала весить чуть больше 70. Но стоило пойти на степ-аэробику, как я довольно быстро пришла в норму.

А вот ближе к менопаузе вес стал медленно, но верно расти, хотя стиль жизни не менялся. Питалась я как все: какие-то полуфабрикаты, картошка, макароны, колбаса. Когда ты молодой, погрешности не сказываются на фигуре. А вот с возрастом килограммы стали оседать в проблемных зонах — на животе, бедрах, руках. Когда я увидела на весах цифру 65 кг (при росте 160 см. — Прим. Onlíner), поняла, что с этим срочно нужно что-то делать.

На тот момент мне было 47 лет. И мне уже было тяжело подниматься по лестнице на пятый этаж. Я не могла пробежать несколько сотен метров без одышки.

Это меня беспокоило. Я поняла, что не хочу стареть.

До и после

Тогда же мне попались на глаза снимки в соцсетях бывшей однокурсницы, которая выполняла стойку на голове (хотя еще года три назад у нее был вес намного больше моего, около 90 кг). Эти фото собрали много лайков и восхищенных комментариев. Я подумала: как круто было бы научиться делать так же! А что для этого нужно? Правильно! Для начала — похудеть. Как раз подошло время сыну идти в армию. Я осталась одна и уже не зависела от того, что нужно готовить «на двоих» и, соответственно, учитывать вкусы и сына.

Почти полностью исключила из рациона углеводы

В интернете я нашла меню и перечень продуктов для системы питания LCHF. С английского переводится как Low Carb High Fat — низкоуглеводная, но богатая жирами диета. Смысл в том, чтобы свести к минимуму количество углеводов в рационе, а упор сделать на жиры, белок и клетчатку. Это мягкий вариант так называемой кетодиеты.

Система питания показалась мне привлекательной, так как основу составляли продукты, которые я больше всего люблю: мясо, рыба, яйца, овощи и кисломолочка. А вот к сладкому я скорее равнодушна, легко могу обойтись без него. Дополнительно из рациона я убрала все мучное и крахмалистые овощи.

В классическом варианте кетодиеты 70% рациона должны составлять жиры, 25% — белки и около 5% — углеводы. Я никогда все это четко не высчитывала, скорее все делала интуитивно. Но думаю, соотношение и было примерно такое.

Со временем я все больше изучала разные принципы питания и решила также перейти на интервальное голодание. Сначала отказалась от перекусов, потом перешла на двухразовое питание по системе 16/8 (когда человек употребляет всю пищу за день в течение 8 часов, а остальное время голодает. — Прим. Onlíner), а потом и на одноразовое, потому что хотелось быстрее похудеть.

Утром я пила только кофе со сливками и кокосовым маслом, а ела раз в день — вечером после работы. В объеме порции себя не ограничивала — ела, пока не наемся. Понятно, что за один раз невозможно впихнуть в себя много еды, поэтому я стабильно худела. При этом процесс не был быстрым.

Около года ушло на то, чтобы вернуть себе комфортный юношеский вес — 53 килограмма.

Отмечу, что сильного чувства голода я не испытывала благодаря большому количеству жиров в рационе. Это когда ты постоянно ешь сладкое, у тебя в крови скачет сахар и часто хочется есть. На кетодиете ограничения воспринимаются проще. Перетерпеть нужно только переходный период — от трех дней до двух недель (у всех по-разному).

Внимание! Это личный опыт наших читателей, который мы не рекомендуем всем и каждому без критической оценки врачей.

Ем два раза в день, от ограничений не страдаю

После того как я дошла до заветных 53 кг, поняла, что не могу за один раз впихнуть в себя столько еды, чтобы больше не худеть. Поэтому я снова вернулась к двухразовому питанию.

Сейчас утром я по-прежнему пью только кофе со сливками, а также ложкой кокосового или топленого сливочного масла. В обед беру с собой на работу рыбу или мясо (любой белок), несколько ложек безглютеновых круп и тушеные овощи. Также съедаю 30 г орехов и немного горького шоколада. Все это запиваю чаем.

На ужин у меня большая порция свежих овощей и обязательно два яйца — в виде глазуньи. Дополнительно на тарелке могут быть сардины, кусок лосося, копченая скумбрия, морская капуста, авокадо — всего по чуть-чуть, что найдется в холодильнике. Как я уже говорила, в жирах себя не ограничиваю — они необходимы для работы мозга, для красоты кожи и волос.

Кто-то может сказать, что я себя мучаю таким питанием. Но нет! Я наслаждаюсь в процессе еды, мне все эти продукты нравятся. Так совпало, что кетодиета — именно то, что мне идеально подходит.

Бутерброды, картошку, хлеб, макароны, сахар я не ем давно и не хочу. Не покупаю ничего подобного — у меня дома этого просто нет! При этом я могу в небольших количествах позволить себе углеводы где-то в гостях или на встрече. Например, если с подругами иду в кафе, легко заказываю себе чизкейк. Если мама пирожков напечет, съем 1—2 штуки с удовольствием. Но такое случается редко, поэтому никак на моей фигуре не отражается.

Делаю «стойку» на голове и почти растянулась в шпагат

Во время всех этих гастрономических экспериментов параллельно и как-то незаметно в мою жизнь вошла йога. До этого спортом я занималась только на уроках физкультуры, даже зарядку не делала, о чем, кстати, жалею.

Начиналось все, как обычно, с какой-то ерунды. Увидела в интернете: вот какие-то бабушки в шпагате сидят... Подумала: «И чем я хуже? Давай-ка тоже попробую». Ввела за правило делать каждый день 5-минутные упражнения на растяжку. Потом поняла, что этого мало — решила по 10 минут заниматься. Дальше стала худеть и увидела, что кожа на руках подвисла — решила, что теперь надо укреплять мышцы. Добавила упражнения с бутылками, а потом купила и гантели.

И вот так все шло по нарастающей. Со временем я увлеклась йогой — тоже занималась самостоятельно дома, по видео. Сейчас даже на руках стою, правда, возле стеночки. Почти растянулась в шпагат, приобрела хорошую осанку. Планирую весной также пойти в тренажерный зал, чтобы добавить нагрузки мышцам и связкам.

Похудела и стала возрастной моделью

Сейчас мне 54 года, и я прекрасно себя ощущаю в этом возрасте. Похудение определенно помогло мне стать более уверенной в себе. Раньше было сложно представить, что кто-то считает меня привлекательной, а сейчас я уверена, что красива. И, конечно, мне нравится покупать себе новую одежду — все, что ни выберу, на мне отлично сидит! Это приятно.

Что еще изменилось в моей жизни после похудения? Все изменилось! Я нашла новую работу редактором на ТВ, окончила киношколу, а сейчас учусь в школе моделей. Участвую в модельных показах, снимаюсь в кино и рекламе. У меня появилось много энергии и планов на будущее, расширился круг общения (в том числе с молодыми ребятами, а это очень заряжает!), улучшился эмоциональный фон и иммунитет.

На больничном я не была уже больше 5 лет, даже во время пандемии ковида. И буду делать все, чтобы и дальше не обрастать болячками.

Замечаю, что сын и родители мной очень гордятся, всем хвастаются, если разговоры заходят, что «дочка в рекламе снимается», «на билбордах мамины фото мелькают».

Да, с возрастом выглядеть хорошо становится гораздо сложнее. Но если взять себя в руки и задаться целью, все поправимо. Теперь я с уверенностью об этом могу говорить.

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