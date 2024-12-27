Казахстанская авиакомпания остановила полеты в Россию
- 27.12.2024, 12:04
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После крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний».
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сказано в сообщении.
Qazaq Air в полном объеме вернет средства за купленные билеты, отметили в компании. Она также предложит бесплатно перебронировать полеты по другим направлениям.
Согласно расписанию, по этому направлению выполнялось по три рейса в неделю туда-обратно.
Перевозчик продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.
Ранее израильская авиакомпания El Al на неделю приостановила полеты из Тель-Авива в Москву «в связи с событиями в российском воздушном пространстве». На следующей неделе эксперты оценят ситуацию и решат, возобновлять ли полеты по этому маршруту.
Это решение связывается с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря в районе Актау (Казахстан), в результате которого погибли 38 из 69 пассажиров на борту.
Ранее Euronews и Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщали, что потерпевший крушение в казахстанском Актау самолет был сбит российской ракетой. По данным СМИ, причиной крушения самолета стала российская ракета класса «земля — воздух».