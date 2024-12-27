закрыть
27 декабря 2024, пятница, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Казахстанская авиакомпания остановила полеты в Россию

  • 27.12.2024, 12:04
  • 1,660
Казахстанская авиакомпания остановила полеты в Россию

После крушения пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний».

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сказано в сообщении.

Qazaq Air в полном объеме вернет средства за купленные билеты, отметили в компании. Она также предложит бесплатно перебронировать полеты по другим направлениям.

Согласно расписанию, по этому направлению выполнялось по три рейса в неделю туда-обратно.

Перевозчик продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.

Ранее израильская авиакомпания El Al на неделю приостановила полеты из Тель-Авива в Москву «в связи с событиями в российском воздушном пространстве». На следующей неделе эксперты оценят ситуацию и решат, возобновлять ли полеты по этому маршруту.

Это решение связывается с крушением пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря в районе Актау (Казахстан), в результате которого погибли 38 из 69 пассажиров на борту.

Ранее Euronews и Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана сообщали, что потерпевший крушение в казахстанском Актау самолет был сбит российской ракетой. По данным СМИ, причиной крушения самолета стала российская ракета класса «земля — воздух».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина