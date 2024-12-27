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Водители подрались прямо на проспекте в Минске

  • 27.12.2024, 12:11
  • 1,246
Водители подрались прямо на проспекте в Минске
иллюстративное фото

Видеофакт.

На Партизанском проспекте мужчина стал свидетелем необычного действа. Двое водителей решили выяснить отношения прямо посреди проезжей части. Дело дошло до драки, пишет «Онлайнер» .

«Молодой водитель Volvo подрезал и после отметелил мужчину, которому на вид больше 60 лет и который управлял Nissan, — описал произошедшее очевидец. — В конце первого ролика показана предыстория, а все второе видео — собственно внештатная ситуация». Ради удобства мы объединили две записи в одну.

«Я ехал налево, поэтому ждать, что будет дальше, времени не было, — добавил мужчина. — Да и смысла тоже».

«В отношении водителя Volvo составлен протокол по части 12 статьи 18.13 КоАП за создание аварийной обстановки, — сообщили в Госавтоинспекции. — В ходе проверки изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили водителя Nissan. По результатам проверки водителя Volvo привлекли к ответственности по части 1 статьи 18.13 КоАП РБ за проезд на запрещающий сигнал светофора».

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