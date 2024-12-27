«Госпиталь заревел: у нас костылей столько нет!»

Россиянка в кокошнике радостно объявляет сбор на костыли.
В сети опубликована видеозапись, на которой российский волонтер из Перми рассказывает о большом количестве «трехсотых» в тамошнем госпитале и просит помочь собрать деньги на костыли раненым «героям сво».
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка в кадре имеет на голове большой кокошник и радостно улыбается.
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