Самый большой вызов для Путина Виктор Андрусив

27.12.2024, 12:20

Виктор Андрусив

Повторится ли его любимая «геополитическая катастрофа».

Прогноз на 2025 год: почему Путин будет воевать дальше. Для Путина эта война уже давно стала экзистенциальной, другими словами, для него это победа или смерть. Он не видит смысла жить, потерпев геополитическое поражение на склоне своих лет, поэтому не существует компромиссов, при которых его победа размыта или неочевидна. Именно это будет определять его поведение на потенциальных переговорах с Трампом. Но сначала посмотрим, что у россиян с возможностью воевать дальше, которую определяют вооружение и экономика.

Вооружение.

С людьми пока все понятно, людей хватает, и, несмотря на потери, оркам удается даже наращивать свое присутствие в Украине. Однако с вооружением ситуация, можно сказать, катастрофическая. По разным данным, российский ОПК способен производить не более 200 новых танков в год. По оценке осинтеров, сейчас на складах хранения осталось около 3 тыс. танков, из которых только 18% в удовлетворительном состоянии, остальные – в очень плохом. В целом, по разным оценкам, все запасы закончатся в течение 2025–2026 годов. Это значит, что Путин еще два года может поддерживать темпы войны. На помощь еще придет Северная Корея, которая уже начала выполнять функцию «Урала советской армии во Вторую мировую». Именно ВПК КНДР обеспечивает снарядами российскую армию в колоссальных масштабах.

Кроме того, Путин переводит экономику на военные рельсы. Это означает перевод масштабных ресурсов в военное производство. Понятно, что за следующие два года ему нужно наладить производство новых образцов вооружения, чтобы компенсировать возможное падение от того, что советские запасы закончатся. Есть достаточно оснований полагать, что ему это не удастся по нескольким причинам. Первая: осуществление масштабных финансовых вложений в ВПК уже имеет негативным последствием большую инфляцию. Вторая: ему не хватает рабочих рук и профессиональных кадров. Понятно, что его команда активно работает над поиском решений, но я склоняюсь к мысли, что в 2027 году ему будет сложно продолжать войну в таких же масштабах. Более того, ему нужно не только поддерживать темпы войны, ему нужно еще восстановить утраченный военный потенциал.

Экономика.

Экономика РФ показывает высокую устойчивость и инвалидность западных санкций. На сегодня среднестатистический россиянин от войны чувствует только процветание. Зарплаты растут, рабочие места растут, вложения в инфраструктуру растут, социальные выплаты растут, особенно в бедных регионах, где больше всего происходила скрытая мобилизация. Ожидается, что ВВП РФ в этом году покажет рост 4%, и это один из самых высоких показателей за много лет.

Однако экономические перспективы не так хороши в ближайшие годы. Российская экономика вошла в стагфляцию – это когда высокая инфляция и падение производства. Несмотря на то, что оркам удается получать доходы от продажи нефти и газа для поддержки текущих расходов бюджета, этого явно недостаточно, чтобы инвестировать миллиарды в переход на военное производство и инфраструктуру. Экономике не хватает частного инвестирования, доступа к рынкам капиталов, и такая модель не сможет существовать долго. По разным прогнозам, до 2027 года российская экономика будет падать, но катастрофы не произойдет. Впрочем, с 2027 года можно считать, что российская экономика испытает системную деградацию, которая будет сопровождаться технологической отсталостью, что в итоге приведет к краху, как это произошло с Советским Союзом.

Именно риск этой деградации является самым большим вызовом для Путина сегодня. Потому что выиграть в войне, но проиграть экономику – очень похоже на его любимую «геополитическую катастрофу» – развал СССР.

Действия Путина.

Как видим, раньше 2027 года ничего катастрофического Россию не ожидает, но после 2027 года может наступить стратегическое поражение в войне. Если Трамп предложит переговоры, то Путин на них будет говорить с позиции силы и диктовать неприемлемые условия ни для нас, ни для Трампа. Более того, я думаю, до инаугурации Трампа будут усиливаться боевые действия по всем направлениям с целью продемонстрировать «неизбежность российской победы». В то же время, учитывая вышенаписанное, смысла договариваться с Путиным на его условиях, понимая возможность его поражения после 2027 года, Трампу нет.

Мой прогноз такой, что в 2025 году из переговоров ничего не выйдет – именно из-за высокомерной позиции Путина. Я ожидаю, что Путин будет продолжать игру «берите то, что на столе, или завтра будет хуже». Так, например, с приближением к Днепропетровской области он скажет: «Если вы не соглашаетесь на ранее предложенные условия, то я сейчас и эту область объявлю частью РФ».

Однако с 2026 года эта ситуация изменится. И готовность к диалогу и приемлемому выходу из войны со стороны орков будет меняться. Трамп, которому не удастся одержать скорую победу в виде прекращения огня, не будет больше с этим спешить, и понимание того, что после 2027 года в РФ могут начаться необратимые процессы, будет делать его позицию сильнее.

Но все это при условии, что Украина выстоит, а ВСУ удержат фронт без больших потерь. Об этом поговорим в следующей главе прогноза об Украине.

Виктор Андрусив, Telegram

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