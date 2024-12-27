Власти забрали у баскетбольного клуба «Минск» крупную сумму денег 1 27.12.2024, 12:29

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иллюстративное фото

В клуб пришел КГК.

Председатель баскетбольного «Минска» Петр Ивашков на гостелеканале рассказал о нынешних финансовых проблемах клуба.

органы, которые основывались на выводах КГК, лишили нас возможности получать спонсорские деньги. И второе: нам нельзя расходовать внебюджетные средства. Если у нас нет спонсорских денег и внебюджета, можете представить, как мы живем», — сказал Ивашков.

Он признал, что это был «удар и большая неожиданность». «Минск» теперь существует только за счет бюджетного финансирования, которое не позволяет нормально комплектовать команды.

«Нам запретили получение спонсорской помощи по тем договорам, которые уже подписаны. На этом мы потеряли порядка 1,5 миллиона белорусских рублей. Это то, что должно было поступить уже по итогам сделанной работы от организаций, предприятий. Но они не смогли этого сделать, потому что не имели права. Фактически у нас забрали 1,5 миллиона. Причина — нарушения за предыдущие годы, выявленные КГК. Они касаются деятельности клуба — по всем направлениям», — заявил Ивашков.

Напомним, в июне этого года БК «Минск» покинул лигу ВТБ после провального сезона, в котором команда заняла последнее место с одной победой в 40 матчах. В Белорусской федерации баскетбола объяснили это тем, что для выступления в российской лиге нет денег.

А в ноябре стало известно о проверке «Минска» налоговыми органами. В результате основная мужская и женская команды, которые выступают в чемпионате Беларуси, были вынуждены расстаться с рядом лидером. По словам Ивашкова, угрозы существования клуба нет.

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